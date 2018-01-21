МЧС предупреждает жителей Приморского края об аномальных морозах

Владивосток, 21 января. Аномальное похолодание ожидается на территории Приморского края в период с 22 по 26 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники МЧС отмечают, что в период с 22 по 26 января на большей части региона будет отклонение от климатической среднесуточной нормы на семь градусов и более. В ночное время суток в западных районах Приморского края синоптики прогнозируют от -40 и ниже, в южных и восточный частях региона от -35 и ниже. В центральном районе Приморского края ожидается от -43 и ниже.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона могут быть аварии на ЛЭП, нарушения в работе ЖКХ, а также затруднения в работе транспорта.