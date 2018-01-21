Вице-губернатор Приморского края уходит в отставку

Владивосток, 21 января. Вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов уходит с должности.

Вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов уходит в отставку по собственному желанию. Отмечается, что данную информацию подтвердили в администрации края.

«Глава региона удовлетворил заявление об отставке Сухова с 31 января», — сообщает ИА «PrimaMedia».

Как стало известно, его уход связан с переходом на новую работу. Информация о том, кто будет занимать должность Алексея Сухова, отсутствует.

Напомним, что Алексей Сухов является руководителем аппарата администрации Приморского края. Он курирует вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, а также архивного дела.