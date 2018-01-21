Новый руководитель появился у Инвестиционного агентства Приморского края

Владивосток, 21 января. Временно исполняющим обязанности директора Инвестиционного агентства Приморского края назначена Алина Подосинникова.

Ранее Алина Подосинникова занимала пост заместителя директора Инвестиционного агентства, сообщается на Инвестиционном портале Приморского края. Отметим,что до этого администрация Приморского края опубликовала приказ, согласно которому по собственному желанию был освобожден от должности директор агентства Антон Родионов.

Напомним, что Инвестиционное агентство Приморского края было создано в 2012 году. Данная организация специализируется на работе с инвесторами и привлечении инвестиций. Учредителем Инвестиционного агентства является Приморский край.