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Лисица выпросила у приморского рыбака весь улов
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    Лисица выпросила у приморского рыбака весь улов

    18:29  20 Января 2018
    277

    Лисица выпросила у приморского рыбака весь улов

    Владивосток, 20 января. Дикая лисица съела всю добычу рыбака, который ловил рыбу недалеко от приморского океанариума на Русском острове. Видео с лисицей, которая выпросила весь улов у рыбака, появилось в сети.

    Лисица не спешит подходить к рыбаку. Затем немного побаиваясь, делает пару шагов к нему навстречу. Рыбак зовет животное и бросает рыбу, лисица быстро хватает добычу и убегает. После того, как она съела угощение, вернулась к приморскому рыбаку за добавкой. Об этом сообщают региональные СМИ.

    «О, я столько не ловлю, сколько ты ешь», — отметил рыбак.

    Напомним, дикая лисица забежала на территорию детского сада «Голубок» в Сургуте.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #лисица
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