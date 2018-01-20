Лисица выпросила у приморского рыбака весь улов

Владивосток, 20 января. Дикая лисица съела всю добычу рыбака, который ловил рыбу недалеко от приморского океанариума на Русском острове. Видео с лисицей, которая выпросила весь улов у рыбака, появилось в сети.

Лисица не спешит подходить к рыбаку. Затем немного побаиваясь, делает пару шагов к нему навстречу. Рыбак зовет животное и бросает рыбу, лисица быстро хватает добычу и убегает. После того, как она съела угощение, вернулась к приморскому рыбаку за добавкой. Об этом сообщают региональные СМИ.

«О, я столько не ловлю, сколько ты ешь», — отметил рыбак.

Напомним, дикая лисица забежала на территорию детского сада «Голубок» в Сургуте.