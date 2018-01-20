Дальневосточный федеральный университет открыл свои двери для абитуриентов

Владивосток, 20 января. Дальневосточный федеральный университет провел для абитуриентов День открытых дверей в субботу, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Более шести тысяч абитуриентов и их родителей посетили университет в субботу, 20 января. Школьники приехали из разных районов Приморского края, а также из соседних регионов, чтобы ближе познакомиться с Дальневосточным федеральным университетом.

«Решение Президента страны создать ДВФУ во Владивостоке — это шаг к укреплению российских позиций на Дальнем Востоке. Мы хотим, чтобы как можно больше студентов приезжали в наш регион, учились и потом оставались здесь жить», — отметил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов.

На Дне открытых дверей были проведены выставки образовательных программ, мастер-классы, тренинги, лекции, а также экскурсии. Стоит отметить, что в этом году в университете 4368 бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить количество баллов, которое выдается за портфолио достижений, до 25.