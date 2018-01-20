Новый мост построят в Приморском крае

Владивосток, 20 января. Новый мост построят к осени в Кировском районе Приморского края. Об этом стало известно в пятницу, 19 января.

Глава Крыловского сельского поселения Иван Ахременко во время визита врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко сообщил, что мост через реку Крыловка находится в аварийном состоянии. По его словам, мост может обрушиться в любой момент, и тогда семь населенных пунктов будут отрезаны от районного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Администрация Приморского края уже заключила контракт на строительство нового моста, работы будут идти несколько месяцев и завершатся к осени этого года. Новый мост появится за счет средств краевого бюджета.