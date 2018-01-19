Власти Приморского края в 2018 году направят 285 млн рублей на газификацию Уссурийска

Владивосток, 19 января. Администрация Приморского края выделит 285 миллионов рублей на газификацию Уссурийска, которая должна завершиться к концу 2018 года.

Город Уссурийск полностью перейдет на газ в 2018 году, к настоящему моменту работы выполнены на восемьдесят процентов и приостановлены до марта текущего года. Пять котельных будут принимать газ, работа трех из которых возможна после окончания строительства первого пускового комплекса внутрипоселковых сетей газоснабжения. Директор регионального департамента энергетики Алла Фортун отмечае:

«Департамент по тарифам Приморского края установил специальную надбавку к тарифу на услуги по транспортировке природного газа. По предварительным расчетам, это позволит вернуть инвестиции в строительство газопровода через пять лет».

Также будет возведен комплекс, который обеспечит газом поселок Радужный. В соответствии с планами, здание будет построено в течение 12 месяцев. Стоимость работ оценивается в 120 миллионов рублей.