Социальные выплаты получат пенсионеры в Приморье

Владивосток, 19 января. Единовременную социальную выплату получат пенсионеры Приморского края в 2018 году, для этой цели из краевого бюджета выделено 576 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в конце января 2018 года дополнительные выплаты в размере одной тысячи рублей получат пенсионеры, которые получают меры социальной поддержки через кредитные организации. В феврале или марте единовременную социальную выплату получат и другие пенсионеры.

Материальную помощь окажут 570 тысячам местных жителей. Руководство края отмечает, что тем, кому полагаются субсидии, писать заявление на выплату не нужно, так как у специалистов имеются все необходимые для оформления документов данные.

Предоставить паспорт, справку о назначении пенсии или пенсионное удостоверение должны пенсионеры силовых ведомств, не состоящие на учете в территориальных отделах. Также заявления должны оформить пенсионеры, которые проживали в другом регионе.