Спецтехника очистила дороги во Владивостоке от снега

Владивосток, 19 января. Спецтехника очистила улицы Владивостока от снега, обработала дороги жидким реагентом и пескосолевой смесью. По информации пресс-службы администрации Владивостока, снегоуборочная техника начала свою работу на городских улицах с 17.00 часов вечера по местному времени. Машины для нанесения противогололёдных материалов, тракторы со щётками и снегоочистители находятся во всех районах города и при необходимости приступят к работе по очищению улиц.

Власти города просят автолюбителей воздержаться от поездок на личном транспорте, однако, если этого избежать не удается, то необходимо соблюдать правила дорожного движения, находясь за рулем, и не нарушать скоростной режим.