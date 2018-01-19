Автотрассу во Владивостоке перекрыли из-за сильного снегопада

Владивосток, 19 января. Движение большегрузного транспорта по автомобильной трассе Седанка — бухта Патрокл во Владивостоке ограничено из-за снегопада.

Как сообщает «DEITA.RU» со ссылкой на информацию, полученную в Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, ограничение для движения большегрузов введено на объездной автотрассе Седанка — бухта Патрокл из-за осложнения дорожных условий в связи с сильным снегопадом.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим, так как на дорогах снег и гололед. Администрация города просит водителей не парковаться на обочине проезжей части, чтобы не затруднять движение автомобильного транспорта.