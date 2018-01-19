Штирлица попросили остаться: посвященный разведчику арт-объект открыли во Владивостоке

Владивосток, 19 января. Новый арт-объект, посвященный советскому разведчику Штирлицу, открыли сегодня во Владивостоке.

Торжественное открытие арт-объекта состоялось в пятницу, 19 января, в 14:00 часов дня, объект установили на углу здания на улице Светланской, 8, сообщает «DEITA.RU» со ссылкой на информацию, полученную от городской администрации. Арт-объект посвящен герою произведений советского писателя Юлиана Семенова, самому известному в советскому разведчику Отто фон Штирлицу.

«Объект, связанный с именем Штирлица, возник во Владивостоке неслучайно. Именно в нашем городе Юлиан Семенов «поселил» на какое-то время Максима Исаева - Макса Отто фон Штирлица», — цитирует «ФедералПресс» слова вице-мэра города Игоря Ткаченко.

Авторами эскиза проекта стали скульптор Всеволод Древло и художник Павел Шугуров. Конструкция сделана из цельного металлического листа, на котором вырезан силуэт Штирлица. На памятнике написано: