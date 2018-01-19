Жители Владивостока искупались в крещенских прорубях

Владивосток, 19 января. Православные жители столицы Приморского края отмечают праздник Крещения Господня и окунаются в крещенскую купель.

Несколько десятков жителей Владивостока приняли участие в обряде крещения и окунулись в прорубь, которую прорубили на базе яхт-клуба «Семь футов». Сотрудники спортивного комитета Тихоокеанского флота организовали крещенскую купель. Желающие окунались в прорубь в пятницу, 19 января, с 12.00 часов до 15.00 часов дня, сообщают региональные новостные источники.

Иерей Сергий Галанов, помощник командующего ТОФ по работе с верующими военнослужащими осветил воду в купели.