В новом сериале Netflix появятся амурские тигры из Приморья

Владивосток, 19 января. Британские операторы сняли амурского тигра в Сихоте-Алинском заповеднике для первой серии проекта американской телекомпании Netflix.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, проект посвящен лесам планеты Земля.

Отмечается, что сериал «Наша планета» будет состоять из восьми фильмов. Задумка авторов – показать, как важно сохранить леса планеты. Помимо России, съемки проводились в Индии, Эфиопии, США и других государствах.

Оператор Джеф Вилсон отметил, что съемочной группе удалось получить уникальные кадры обитания тигра в естественной среде.

Как пишет «Инфореактор», премьера сериала назначена на апрель 2019 года.

Как ранее писала Газета.ru, по инициативе президента России Владимира Путина создан Фонд по охране амурских тигров. Весной 2014 года Путин выпустил на волю амурских тигров Кузю и Борю. Президент лично открыл загоны и отпустил тигров.