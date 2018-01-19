Выборы президента 2018: штаб поддержки Путина начал работать в Приморье

Владивосток, 19 января. Во Владивостоке приступил к работе штаб поддержки кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают «Вести. Приморье», по случаю открытия штаба поддержки Путина в Приморском крае состоялась пресс-конференция сопредседателя приморского регионального штаба Владимира Курилова.

«Очень важно в работе штаба организовать работу так, чтобы она была направлена на установление прямых отношений с людьми, на установление отношений полезных, откровенных и чтобы все это позволило штабу работать эффективно», — заявил Курилов.

Добавим, президент России Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч.