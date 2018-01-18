Морской совет при губернаторе Приморского края начал работу

Владивосток, 18 января. Морской совет, созданный при Губернаторе Приморского края, сформировал десять специальных направлений, которые направлены на создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики.

По информации, опубликованной на официальном сайте Администрации Приморского края, Морской совет сформировал следующие направления: портовая деятельность и береговая инфраструктура, морская транспортная деятельность, рыбохозяйственная деятельность и марикультура, судостроение и судоремонт, морское образование и молодежная политика, военно-морская деятельность, правовое обеспечение морехозяйственной деятельности, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, морская наука, маломерный флот.