Аномальные морозы ожидаются в Приморье

Владивосток, 18 января. Жителей Приморского края предупреждают об аномальных морозах на следующей неделе.

Столбик термометра опустится до минус 43 градусов на следующей неделе установятся в Приморье. Соответствующее экстренное предупреждение размещено на сайте краевого ГУ МЧС:

«Из-за вторжения холодной арктической воздушной массы в период с 22-го по 26 января в южных и восточных районах ожидается до минус 35 градусов и ниже, в западных — минус 40 и ниже, в центральных — минус 43 и ниже».

Сотрудники МЧС напоминают местным жителям о соблюдении правил безопасности при аномальных морозах и предупреждают о возможных затруднениях в работе транспорта. Также на территории края ожидаются вспышки ОРВИ и гриппа.