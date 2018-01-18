Купели для крещенских купаний готовят в Приморском крае

Владивосток, 18 января. Приморский край готовится к празднованию Крещения Господня, для местных жителей организованы купели.

Праздничные богослужения и освящение воды состоятся сегодня, 18 января, в храмах Владивостокской епархии. Для желающих пройти обряд крещения готовят купели, которые расположены на острове Русский в районе бухты Новик рядом со Свято-Серафимовским монастырем, на набережной Владивостока в районе яхт-клуба, на Садгороде в медцентре «Океан».

Власти Владивостока в этом году не взяли на себя организацию купелей в целях экономии городского бюджета. В пресс-службе мэрии отмечают: