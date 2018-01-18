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Купели для крещенских купаний готовят в Приморском крае
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    Купели для крещенских купаний готовят в Приморском крае

    10:32  18 Января 2018  /обновлено: 10:32  18 Января 2018
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    Купели для крещенских купаний готовят в Приморском крае

    Владивосток, 18 января. Приморский край готовится к празднованию Крещения Господня, для местных жителей организованы купели.

    Праздничные богослужения и освящение воды состоятся сегодня, 18 января, в храмах Владивостокской епархии. Для желающих пройти обряд крещения готовят купели, которые расположены на острове Русский в районе бухты Новик рядом со Свято-Серафимовским монастырем, на набережной Владивостока в районе яхт-клуба, на Садгороде в медцентре «Океан».

    Купели для крещенских купаний готовят в Приморском крае

    Власти Владивостока в этом году не взяли на себя организацию купелей в целях экономии городского бюджета. В пресс-службе мэрии отмечают:

    «Город несколько лет подряд обустраивал купель в Спортивной гавани, при этом большое внимание уделялось безопасности: внутрь проруби устанавливали металлоконструкцию, чтобы никто из купальщиков не ушёл под лед».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #приморье #крещение #купель
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