На некоторых улицах Владивостока временно отключат электричество

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Владивосток, 18 января. Сегодня во Владивостоке отключат электроснабжение на ряде улиц. Об этом со ссылкой на МУПВ ВПЭС (электрические сети) сообщает портал Deita.ru.

Отключения проводятся в связи с плановыми работами по диагностике и ремонту электросетей с 09.00 до 17.00 по местному времени. Без электроснабжения останутся здания по адресам: Яблоневая ул.11А, 69Г, 82, 84, 9А, 73, 1А, 71А, 92; Карла Либкнехта ул.10, 12, 16, 18, 20, 7, 9; Маковского ул.141, 145, 147А, 161; Светланская ул.161А, 22, 83, 85; Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55; и Черняховского ул.13, 19, 21.

Также свет отключат в доме 14Г по ул. Бакунина, домах 3 и 5 по ул. Беляева, 104 и 102 по ул. Борисенко, 34А, 30/1 по ул. Главная, 8, 9 на ул. Изюбриевая и 18, 20 по ул. Пушкинская.

Кроме того, временно без света останутся дома по адресам: Корабельная Набережная ул.1, Карбышева ул.11, Линейная 3-я ул.41, Невельского ул.29, Морская 1-я ул.6/25, Славянская ул.14, Тухачевского ул.66А, Солнечная ул.28 и Успенского ул.4, 6.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что получившие «дальневосточный гектар» россияне получат поддержку от региона и государства. По сообщению Газеты.ru, Путин также предложил выдавать успешно использующим свои участки участникам программы дополнительную землю.