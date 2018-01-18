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Россия
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Пропавшую во Владивостоке 14-летнюю девочку нашли живой
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    Пропавшую во Владивостоке 14-летнюю девочку нашли живой

    4:20  18 Января 2018
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    Пропавшую во Владивостоке 14-летнюю девочку нашли живой

    Владивосток, 18 января. Школьницу, которую в течение недели искали во Владивостоке, нашли живой.

    По информации местных СМИ, неделю назад во Владивостоке пропала 14-летняя девочка. Школьница, которая живет в Ярославском, отправилась на автобусе во Владивосток. Последний раз ее видели на автобусной станции.

    Где все это время находился ребенок, пока не сообщается. Полицейские сейчас занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Ранее «Deita.ru», сообщала, что в селе Хороль в Приморье автолюбитель наехал на 5-летнего ребенка, который получил сотрясение мозга.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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