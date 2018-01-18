Пропавшую во Владивостоке 14-летнюю девочку нашли живой
4:20 18 Января 2018
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Владивосток, 18 января. Школьницу, которую в течение недели искали во Владивостоке, нашли живой.
По информации местных СМИ, неделю назад во Владивостоке пропала 14-летняя девочка. Школьница, которая живет в Ярославском, отправилась на автобусе во Владивосток. Последний раз ее видели на автобусной станции.
Где все это время находился ребенок, пока не сообщается. Полицейские сейчас занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Ранее «Deita.ru», сообщала, что в селе Хороль в Приморье автолюбитель наехал на 5-летнего ребенка, который получил сотрясение мозга.
"Пять причин проголосовать"
Автор: Алексей Громов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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