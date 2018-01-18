Власти Приморья выделили средства на профилактику терроризма

Владивосток, 18 января. В Приморском крае комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма.

Как сообщает «Deita.ru», в городе Артем на защиту общественных мест и социальных объектов из городского бюджета выделили порядка двух миллионов рублей. В течение трех лет на эти нужды будут выделены еще более двух миллионов рублей.

На эти средства будут приобретены и установлены системы безопасности. Их установят в школах, музеях, библиотеках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с терроризмом неуместны двойные стандарты, сообщала «Газета.ру».

