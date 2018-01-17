Роспотребнадзор не нашел в магазинах Приморского края пластикового риса

Владивосток, 17 января. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки не нашли пластикового риса, о котором сообщили жители Приморского края.

Руководитель управления Роспотребнадзора Приморского края Дмитрий Маслов отметил, что при проверке были обнаружены две партии риса сомнительного качества. Как оказалось, данная продукция была расфасована несуществующими организациями. Эти партии риса отправили на лабораторные исследования.

«Согласно заключению экспертизы, рис соответствует ГОСТам – в нём нет ни антибиотиков, ни повышенного содержания химикатов. И это точно не пластик», — сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Продукция риса, а это приблизительно 500 килограммов, будет уничтожена в связи с неправильно оформленными документами.

Напомним, житель Дальнегорска купил рис, который стал плавиться и дымиться на разогретой плите. Мужчина зафиксировал все на камеру и разместил видео в сети Интернет. После публикации ролика в социальных сетях и СМИ провели проверку.