Стало известно, где пройдут крещенские богослужения в Приморском крае

Владивосток, 17 января. Крещенские богослужения и освящение воды пройдут в Крещение Господне, 19 января, в Приморском крае.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершит Божественную литургию в храме Светого Богоявления в Артеме 18 января. На следующий день он возглавит праздничную Божественную литургию во владивостокском Покровском кафедральном соборе. После чего пройдет освящение воды, сообщает «Deita.ru»:

«По совершении Литургии Его Высокопреосвященство совершит Великое освящение воды».

Также богослужения пройдут в храмах Успения Божией Матери, Казанской иконы пресвятой Богородцицы, прихода Преображения Господня, в честь апостола Андрея Первозванного, святых Кирилла и Мефодия при Православной гимназии, новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также в Свято-Серафимовском мужском монастыре на острове Русский и Марфо-Мариинском женском монастыре на Седанке. Стоит отметить, что окунуться в прорубь можно будет в Уссурийске, Покровке, селе Спасское, Лучегорске и других населенных пунктах, где установлены специальные места.