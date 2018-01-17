Выборы-2018: региональный штаб Путина открылся во Владивостоке

Владивосток, 17 января. Региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал свою работу во Владивостоке в среду. Об этом рассказала представитель Приморской группы поддержки действующего главы государства Юлия Яковенко.

По ее словам, 17 января во Владивостоке официально начал работу приморский региональный штаб общественной поддержки кандидата в главы государства Владимира Путина.

«Члены штаба будут собираться регулярно, по мере появления проблем, обращения граждан, возникновения идей. В течение двух месяцев будет идти серьезная работа, за каждым из членов штаба закреплен определенный фронт работы», — сообщила Яковенко.

Отмечается, что региональный штаб возглавили доверенные лица Путина — это профессор Владимир Курилов, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева, российский спортсмен Иван Штыль, а также адмирал Константин Сиденко, передает РИА Новости.

Напомним, 6 декабря 2017 года глава государства Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в выборах-2018. Позже лидер страны заявил, что идет на мартовские выборы президента как самовыдвиженец.

Всего за месяц в поддержку Путина на выборах-2018 собрано более миллиона подписей.

Владимир Путин. Биография