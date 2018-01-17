Врио губернатора Приморского края посетит Ханкайский район

Владивосток, 17 января. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Ханкайском районе края в среду, 17 января.

Глава региона намерен осмотреть производственные площадки крупного животноводческого комплекса организации «Грин Агро», которая расположена в селе Алексеевка, и цеха по переработке сои, риса и гречихи. Отметим, что врио губернатора Приморья планирует посетить школу №3 в селе Камень-Рыболов и пункт пропуска «Турий Рог», а также проинспектировать состояние моста через реку Мельгуновка, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на информацию пресс-службы администрации Приморского края.

Стоит отметить, что в планах у Андрея Тарасенко — проведение совещания по вопросу развития пограничных переходов в Приморском крае. Кроме этого глава региона проведет прием граждан и двустороннюю встречу с руководителем Ханкайского района, а также встретится с депутатами района и предпринимателями.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Андрея Тарасенко, который ранее занимал должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», исполняющим обязанности губернатора Приморского края в начале октября прошлого года.