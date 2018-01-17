В Приморье рассказали, как добиться качественного питания в детских садах

Владивосток, 17 января. Качественное питание детей в дошкольных учреждениях во Владивостоке зависит от заведующих. Об этом рассказала заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева.

Как пишет Deita.ru, Мальцева отметила, что в детских садах, где заведующий придерживается активной позиции, проблем с питанием не возникает. Она добавила, что управляющий должен задавать много вопросов, составлять акты и претензии в случае нарушений, заставлять менять некачественные продукты. В таком случае, по мнению Мальцевой, у поставщика просто нет шансов недобросовестно предоставить услугу и остаться безнаказанным.

Мальцева также добавила, что администрация проводит встречи с сотрудниками образовательных учреждений и регулярно напоминает им, что они являются защитниками прав своих воспитанников.

Ранее URA.ru писало, что школьникам запретили приносить еду из дома.