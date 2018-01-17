Во Владивостоке пройдет открытая тренировка по хоккею
Владивосток, 17 января. Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что в среду в городе состоится открытая тренировка по хоккею с группой вратарей.
Сообщается, что мероприятие пройдет с 16:45 до 18:00 на ледовой арене «Полюс».
В материале Deita.ru говорится, что участниками тренировки станут вратари 2000 - 2009 годов рождения, вреди которых также есть и одна девушка.
По словам организаторов мероприятия, ребят ожидает множество побед и поражений, однако они неизменно будут показывать высокий уровень игры.
Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин рассказал, что находится в хорошей форме благодаря занятиям спортом. Путин также назвал олимпийские зимние виды спорта, которые предпочитает больше всего. По его словам, это хоккей и горные лыжи.
Отметим, что в декабре прошлого года российский глава и министр обороны РФ Сергей Шойгу ночью сыграли в хоккей на Красной площади.