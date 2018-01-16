Активисты ОНФ отметили усиление патриотических настроений молодежи в Приморском крае

Владивосток, 16 января. Активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае отметили усиление патриотических настроений среди молодежи региона.

Молодые жители региона активно участвуют в проектах «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», а также в работе центра по мониторингу благоустройства городской среды. Молодежь проявляет интерес к тому, что происходит в стране и в их родном регионе, сообщает «Deita.ru».

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексея Тимченко, повышение патриотизма молодежи за счет реализации проектов Общественного народного фронта дает возможность улучшить качество жизни всех жителей региона. Молодежь вносит частицу себя, чтобы жизнь в регионе была лучше сейчас, они ликвидируют свалки, отмечают на карте «убитые» дороги, и таких случаев насчитывается больше сорока во Владивостоке, Уссурийске, Артеме.

Отмечается, большинство молодых людей не планируют уезжать из региона. Они хотят строить карьеру и создавать семью именно в своем крае. Немаловажно, что многие уже определились с будущей профессией, многие хотят стать инженерами, медиками, преподавателями, военными, предпринимателями.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркнул, что деятельность активистов Общероссийского народного фронта принесла ощутимые результаты за время своего существования — шесть лет.