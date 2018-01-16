Работы по ремонту подпорной стены во Владивостоке завершаются

Владивосток, 16 января. Возведение подпорной стены около дома номер 26А на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке находится на финальной стадии. На данный момент ремонт завершен на 95 процентов.

«Подрядчику осталось лишь заасфальтировать участок дороги. Эти работы будут проведены с наступлением положительных температур», — приводит «Deita.ru» сообщение управления дорог и благоустройств администрации Владивостока.

Напомним, что ремонтные работы около дома номер 26А по улице Муравьева-Амурского начались в октябре прошлого года. Необходимо было провести ремонт подпорной стены и системы ливневой канализации. Отметим, что были введены ограничения движения и парковки транспортных средств по улице Славянской от дома номер 26А по улице Муравьева-Амурского до дома номер 20 по улице Тунгусской. Ограничения должны были действовать до 1 апреля этого года, однако подрядчики смогли выполнить работы раньше времени, и автомобили начли ездить по улице Славянской уже в конце декабря.