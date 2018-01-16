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Политика
Выборы-2018: 35 временных избирательных участков будут созданы в Пермском крае
Общество
Морозы до минус 40 ожидаются в Приморском крае
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    Морозы до минус 40 ожидаются в Приморском крае

    13:52  16 Января 2018
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    Морозы до минус 40 ожидаются в Приморском крае

    Владивосток, 16 января. Сильные морозы ожидаются на территории Приморского края и во Владивостоке после 20 января. Об этом сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай во вторник, 16 января.

    Руководитель Примгидромета Борис Кубай отмечает, что после 20 января может похолодать до -21…-24, при этом температура воздуха до 20 января составит в среднем от -9 до -12. По прогнозам синоптиков, самым холодным днем может стать 23 января. В некоторых районах Приморского края ночью столбик термометра может показывать минус 30, сообщает «Deita.ru». Отметим, что на некоторых участках температура ожидается до минус 40.

    Сильные морозы не задержатся в регионе, спустя несколько дней в Приморский край придет потепление.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #приморский край #владивосток
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