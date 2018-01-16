Морозы до минус 40 ожидаются в Приморском крае

Владивосток, 16 января. Сильные морозы ожидаются на территории Приморского края и во Владивостоке после 20 января. Об этом сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай во вторник, 16 января.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай отмечает, что после 20 января может похолодать до -21…-24, при этом температура воздуха до 20 января составит в среднем от -9 до -12. По прогнозам синоптиков, самым холодным днем может стать 23 января. В некоторых районах Приморского края ночью столбик термометра может показывать минус 30, сообщает «Deita.ru». Отметим, что на некоторых участках температура ожидается до минус 40.

Сильные морозы не задержатся в регионе, спустя несколько дней в Приморский край придет потепление.