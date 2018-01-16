Выборы-2018: вузы Приморья подберут кандидатов в наблюдатели

Владивосток, 16 января. Высшие учебные заведения Приморского края будут подбирать кандидатов для участия в наблюдении на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу правительства, соглашение на тему было подписано во вторник 16 января между шестью вузами региона и Общественной палатой Приморского края.

Подписи под документом поставили руководители Дальневосточного федерального университета, Морского государственного института, ВГУЭС, Дальрыбвтуза, ТГМУ и Приморской государственной сельскохозакадемии.

Как уточняется, в рамках соглашений вузы, а также общественные организации должны отбирать кандидатуры для направления в качестве наблюдателей на участковые избирательные комиссии.

Напомним, что как ранее сообщал ФАН, во Владивостоке большой популярностью у туристов из Китая стали пользоваться пункты сбора подписей в поддержку президента Владимира Путина.

Китайцы признались, что тоже хотели бы поучаствовать в выборах президента РФ, отметив, что отдали бы голоса за Путина, так как они поддерживают его нынешнюю политику, направленную на укрепление дружбы с КНР.

