В Приморье начали предоставлять льготы бизнесу на «дальневосточных гектарах» 

Владивосток, 16 января. Гарантийный фонд Приморья начал предоставлять льготы по поручительству представителям малого и среднего бизнеса, которые работают на «дальневосточных гектарах».

Как сообщили в администрации региона, мера направлены на увеличение доступности поддержки приморских предпринимателей. Отмечается, что воспользоваться льготой с поручительством могут малые и средние предприятия, осуществляющие предпринимательскую деятельность на «дальневосточных гектарах».

Ставка по комиссионному вознаграждению фонда в два раза ниже стандартной и составляет 1% в год от суммы поручительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники программы «дальневосточный гектар» получат поддержку со стороны государства и регионов.