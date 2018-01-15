Туристы встретили тигра на Шкотовских водопадах в Приморье

Владивосток, 15 января. Дикого хищника вчера встретили туристы в Приморском крае, тигр не проявлял агрессии.

Как сообщает «DEITA.RU», туристы в Приморском крае встретились с тигром на территории Шкотовских водопадов. Дикий хищник появился перед глазами людей в воскресенье, 14 января. Хищник не проявлял агрессии, отмечают очевидцы. Эдуарду Хвостову удалось запечатлеть на видео дикую кошку с близкого расстояния.