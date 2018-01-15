Управляющие компании освободят от финансовых потоков по поручению Путина
Владивосток, 15 января. Власти Приморского края выполнили поручение президента РФ Владимира Путина об отделении управляющих компаний от финансовых потоков.
Как сообщает «Deita.ru», управляющие компании в Приморском крае не собирают деньги за оплату коммунальных услуг, местные жители рассчитываются напрямую с поставщиками тепла, воды, электроэнергии. Подобная схема работала и до появления поручения Путина об отстранении управляющих компаний от финансовых потоков. Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко отметила:
«Мы всегда были на прямых расчетах. Управляющие компании за ресурсы деньги не собирают, за исключением нескольких компаний».
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отделения управляющих компаний от денежного потока. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить документ к 1 февраля 2018 года.
«Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже следует навести. Установить предельные параметры изменения жилищных платежей и, как договаривались, отцепить управляющие компании от управления финансовыми потоками», — заявил глава государства.