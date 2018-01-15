Фетисов рассказал о будущем приморского ХК «Адмирал»

Владивосток, 15 января. Один из создателей хоккейного клуба «Адмирал» во Владивостоке Вячеслав Фетисов поделился собственными взглядами на будущее команды.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который принимал участие в создании хоккейного клуба «Адмирал», Вячеслав Фетисов рассказал о необходимости сохранения хоккея в Приморье, сообщает «DEITA.RU».

Вячеслав Фетисов отметил, что в связи «с тем, что происходит последние пару лет, «Адмиралу» сложно рассчитывать на будущее». Однако он подчеркнул, что временно исполняющий обязанности губернатора хочет восстановить хоккей в областном центре и поднять его на достойный уровень. Фетисов напомнил:

«Могильный и Филиппенко сумели в рекордный для книги Гиннеса срок создать команду, запустить дворец и создать атмосферу, когда народ мечтал попасть на «Фетисов-Арену».

Для того, чтобы воскресить хоккей, необходимы «профессиональные люди, планы, стратегии. А самое главное — стабильность. Финансовая — в том числе», отметил Фестисов.