Рыбаки срочно эвакуировались с потрескавшейся льдины во Владивостоке

Владивосток, 15 января. Рыбаки во Владивостоке самостоятельно выбрались со льда после предупреждения спасателей МЧС о возможности его отрыва из-за образовавшихся трещин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю, инцидент произошел в понедельник, 15 января, около 11:50 часов дня по местному времени в бухте Аякс в районе Дальневосточного федерального университета. Инспекторы госинспекции по маломерным судам обнаружили трещину во льду во время патрулирования и оповестили 30 рыбаков, которые находились на территории, о возможном отрыве, что создает угрозу для жизни и здоровья.

Все рыбаки самостоятельно выбрались с опасной территории ледового поля. По последним данным, пострадавших нет. В бухте патрулирует пост госинспекции по маломерным судам.