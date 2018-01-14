Жители поселка в Приморье остались без воды из-за замерзшего озера

Владивосток, 14 января. Жители поселка в Приморье остались без постоянного водоснабжения из-за замерзания озера Хасан.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, озеро Хасан обмелело на три метра и замерзло из-за сильных морозов, что повлияло на подачу воды в дома местных жителей. В одноименном поселке проживает около 700 человек. В настоящее время вода подается по четыре часа в день в период с 08.00 до 10.00 часов утра и с 20.00 до 22.00 часов вечера. Администрация организовала подвоз воды из резервной скважины. В пресс-службе края отмечают: