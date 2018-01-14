Соревнования по мотокроссу на льду в Приморье прошли под наблюдением сотрудников МЧС

Владивосток, 14 января. Соревнования по мотокроссу на льду прошли сегодня на озере Чан в Приморье, сотрудники МЧС страховали спортсменов.

Как сообщают региональные новостные источники, соревнования прошли в Старый Новый год в воскресенье, 14 января. Чемпионат «Открытый чемпионат города Владивостока по мотокроссу на льду» является традиционным, в нем принимают участие спортсмены из Приморья от четырех лет. Главный судья соревнований Евгений Макрышев отмечает:

«Участвует 9 классов мотоциклов соответственно для каждой возрастной категории. Все участники представляют Приморский край на различных соревнованиях и наши соревнования позволяют участникам нарастить опыт и подготовиться».

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Приморскому краю обеспечивали безопасность соревнований и страховали на квадроциклах спортсменов. Кроме этого, они организовали выставку пожарной и спасательной техники.