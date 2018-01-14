Пять матчей на посту: тренер «Адмирала» Разин отправлен в отставку

Владивосток, 14 января. Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Андрей Разин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

«Андрей Владимирович Разин ушел в отставку. Исполнять его обязанности будет Олег Леонтьев, тренерский штаб остается в нынешнем составе», — говорится в сообщении.

В настоящее время о причинах и деталях ротации не уточняется.

Таким образом, российский специалист не проработал в клубе и месяца.

Как сообщала «Газета.Ru», Разин приступил к своим обязанностям 28 декабря минувшего года, проработав в качестве тренера «моряков» пять матчей.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поблагодарил за заслуги в области физической культуры и спорта и огромный вклад в развитие отечественного хоккея старшего администратора клуба КХЛ из Челябинска «Трактор» Анатолия Воробьева.

В мае прошлого года российский президент отметил, что любительский хоккей в России развивается большими темпами.