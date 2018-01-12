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Общество
Американцы ослушались Госдепа и остались в Приморье
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    Американцы ослушались Госдепа и остались в Приморье

    13:30  12 Января 2018  /обновлено: 13:30  12 Января 2018
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    Американцы ослушались Госдепа и остались в Приморье

    Владивосток, 12 января. Государственный департамент США включил Россию в группу стран третьей категории, согласно определению поездки в Россию граждане США должны рассматривать с особой осторожностью. Однако американцы, которые находятся в Приморском крае, проигнорировали советы родного внешнеполитического ведомства и остались на территории региона. Отказываться от своих планов они не намерены.

    Ранее Госдепартамент США отметил, поездки в страны третьей категории, в которую входит и Россия, рекомендуется пересмотреть. Отмечается, что это связано с тем, что есть серьезные риски в плане безопасности.

    Генеральное консульство США не получало никаких обращений от американских граждан, которые бы хотели изменить планы визита в Россию, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на информацию, которая была получена от отдела по связям с общественностью генерального консульства США во Владивостоке.

    На своем сайте американское внешнеполитическое ведомство опубликовало интерактивную карту, согласно которой страны разделены на четыре группы. Американцы, соблюдая обычные меры безопасности, могут посещать страны первой категории. Для поездок в страны, которые входят во вторую группу, необходимо соблюдать «повышенную осторожность». В четвертую группу входят страны, куда американцам не рекомендуется ездить, в этот список вошли: Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Мали, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия и Йемен.

    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #туризм #госдеп сша
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