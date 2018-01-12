Рыбный порт появится во Владивостоке

Владивосток, 12 января. Порт Владивостока, который занимается перевалкой угля, планируют изменить в следующем году: появится рыбоперерабатывающий комплекс.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подчеркнул, что необходимо создать условия для того, чтобы у порта была рыбная специализация. Соглашение согласно которому порт Владивостока будет заниматься рыбной промышленностью подпишут до конца января этого года.

«Нам предстоит восстановить соответствующую инфраструктуру порта: сделать биржу, построить холодильник, создать возможность рынка для прибрежного флота», — цитирует пресс-служба администрации края Андрея Тарасенко.

Порт, который расположен в Находке, также перестанет заниматься перевалкой угля. Терминал будет осуществлять работу по погрузке продукции агропромышленного комплекса, сообщает «Deita.ru». Уже прошли переговоры с «Русагро», «Гринагро» и другими агрокомпаниями.