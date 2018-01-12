Детеныши амурского тигра попали в объективы фотоловушек в Приморье

Владивосток, 12 января. Специалисты смогли зафиксировать на фотокамеры жизнь амурских тигров в национальном парке «Земля леопарда».

Как пишет Deita.ru, в течение месяца самка и три маленьких тигренка неоднократно попадались на камеры фотоловушек. Отмечается, что близость фотоловушки к логову хищников позволило ученым получить снимки маленьких тигрят в возрасте 1,5–2 месяцев.

Как рассказали эксперты, такие кадры – большая редкость. Именно этот период тигрят остается малоизученным.

Напомним, президент России Владимир Путин при посещении заказника «Желудинский» в 2014 году, отпустил на волю трех амурских тигров Борю, Кузю и Илону. Ранее сообщалось, что тигры, выпущенные на волю президентом России Владимиром Путиным, освоились в дикой природе. Газета.ru писала, что «президентский» тигр Боря благополучно перезимовал с подругой Светлой в Еврейской автономной области.