Напавшему с отверткой на медсестру жителю Владивостока грозит до двух лет тюрьмы

Владивосток, 11 января. Медсестру, пострадавшую от нападения мужчины на рабочем месте во Владивостоке, выписали из больницы домой.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу больницы №4, им оказался 30-летний мужчина. Он напал на 30-летнюю медсестру и избил ее отверткой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по статье «Угроза убийством», ему грозит до двух лет лишения свободы. Следствие продолжает расследование, назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый мужчина и свидетели инцидента.