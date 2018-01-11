Власти Владивостока построят новый спортзал для учеников школы №6

Владивосток, 11 января. Данные по контракт на строительство нового спортивного зала на территории городской школы №6 во Владивостоке появились на сайте госзакупок.

Здание старого спортивного зала, расположенного на территории школы № 6 в районе Эгершельда, из-за отсутствия ремонта представляло угрозу жизни школьников и преподавателей.

Как сообщает «DEITA.RU», инициативная группа родителей обратилась в июле в информационное агентство с жалобой на разрушающееся здание спортивного зала, где опасно для жизни и здоровья заниматься физической культурой. Следовательно, почти 700 учеников остались без спортивных занятий. Один из родителей также обратился через видео-конференц связь в приемную президента.

Владимир Путин поручил бывшему губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому построить для школьников новый спорткомплекс до сентября 2018 года, но зал построен не был вопреки планам администрации. Однако к настоящему моменту на портале госзакупок появились данные по контракту на строительство нового спортзала, стартовая цена которого составляет около 88,5 миллионов рублей.