Новый мэр Владивостока будет развивать транспортную инфраструктуру
Владивосток, 11 января. Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что в 2018 году необходимо продолжить развитие сферы транспортной инфраструктуры.
По информации «Deita.ru» со ссылкой на сообщение от городской администрации, глава Владивостока обещает уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры и продолжить работу в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», стартовавшего в 2017 году, реализация которого позволит улучшить ситуацию на дорогах и ликвидировать несколько аварийно-опасных участков.
Глава города отметил необходимость проведения ремонтных работ существующих дорог и строительства новых автомобильных трасс. Кроме этого, Веркеенко сообщил, что в ближайшее время на дорогах будут внедряться интеллектуальные системы управления движением.
«Аналогичное решение — так называемые «умные» светофоры — предлагают и японские эксперты, специалисты компании Nikken Sekkei, разработавшие мастер-план комфортного Владивостока», — сообщил глава города.