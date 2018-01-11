Новый мэр Владивостока будет развивать транспортную инфраструктуру

Владивосток, 11 января. Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что в 2018 году необходимо продолжить развитие сферы транспортной инфраструктуры.

По информации «Deita.ru» со ссылкой на сообщение от городской администрации, глава Владивостока обещает уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры и продолжить работу в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», стартовавшего в 2017 году, реализация которого позволит улучшить ситуацию на дорогах и ликвидировать несколько аварийно-опасных участков.

Глава города отметил необходимость проведения ремонтных работ существующих дорог и строительства новых автомобильных трасс. Кроме этого, Веркеенко сообщил, что в ближайшее время на дорогах будут внедряться интеллектуальные системы управления движением.