Леопард напал на двухлетнего ребенка в Приморье

Владивосток, 10 января. В Приморье леопард покусал двухлетнего ребенка, малыша доставили в больницу с рваными ранами и укусами. Об этом со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю сообщает портал Deita.ru.

Инцидент произошел в Уссурийском городском округе в зоопарке села Борисовка. Ребенок приехал с родителями, но те во время экскурсии отвлеклись на старшего сына. В это время малыш подошел к клетке с леопардом на небезопасное расстояние. Животное схватило малыша лапами за голову и покусало.

Ребенка сразу доставили в больницу, где ему оказали помощь. В отношении родителей составлен административный протокол. За правонарушение им грозит штраф в размере до 500 рублей.

Напомним, ранее другое страшное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в Сочи. По данным портала «Дни.ру» на пешеходном переходе Lexus сбил ребенка. Водитель роскошной иномарки скрылся с места ДТП.