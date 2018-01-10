Часть Владивостока оставят без света в среду

Владивосток, 10 января. Сразу три района приморской столицы останутся без электроснабжения сегодня. Об этом со ссылкой на МУПВ ВПЭС (электрические сети) сообщает портал Deita.ru.

Без электричества останутся Советский, Ленинский и Первомайский районы Владивостока. Отключение связано с диагностикой электросетей и плановыми работами по их ремонту. Работы продлятся с 09.00 до 17.00 по местному времени (с 02.00 до 10.00 мск).

Напомним, ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за снега и метели было объявлено экстренное предупреждение.