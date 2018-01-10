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Часть Владивостока оставят без света в среду
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    Часть Владивостока оставят без света в среду

    5:33  10 Января 2018  /обновлено: 5:33  10 Января 2018
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    Часть Владивостока оставят без света в среду

    Владивосток, 10 января. Сразу три района приморской столицы останутся без электроснабжения сегодня. Об этом со ссылкой на МУПВ ВПЭС (электрические сети) сообщает портал Deita.ru.

    Без электричества останутся Советский, Ленинский и Первомайский районы Владивостока. Отключение связано с диагностикой электросетей и плановыми работами по их ремонту. Работы продлятся с 09.00 до 17.00 по местному времени (с 02.00 до 10.00 мск).

    Напомним, ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за снега и метели было объявлено экстренное предупреждение.

    Автор: Виталий Малясев
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    #владивосток #электричество #отключение
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