Комиссия выясняет причину смерти роженицы в приморском роддоме

Владивосток, 9 января. Межведомственная комиссия устанавливает причину смерти роженицы в роддоме Находки.

Сообщается, что в комиссию входит главный внештатный акушер-гинеколог Приморья. Также случившееся расследует следственная группа.

Ранее стало известно, что в Находке умерла 42-летняя роженица. За сутки до этого она родила совершенно здорового ребенка. Женщина находилась в послеродовом отделении и на состояние здоровья не жаловалась, говорится в материале Deita.ru.

Также отмечается, что она являлась многодетной матерью и роды были не первыми.

Ранее RT сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование происшествий, связанных с возможными врачебными ошибками.