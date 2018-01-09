Подросток во Владивостоке чуть не ослеп из-за взрыва петарды

Владивосток, 9 января. Потерей зрения едва не обернулся неожиданный взрыв петарды для 13-летнего подростка из Владивостока.

Сообщается, что инцидент произошел на улице 40 лет ВЛКСМ. В руке мальчика внезапно взорвалось некачественное пиротехническое изделие. В результате случившегося он получил травму глаза, поэтому прибывшая скорая немедленно госпитализировала его в глазное отделение.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают продавца пиротехники, чтобы проверить ее производителя, говорится в материале Deita.ru.

Ранее RT на русском сообщало, что часть жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за пневмохлопушки.