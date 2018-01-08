Более двух тысяч подписей собрали в Приморье в поддержку кандидата Путина

Владивосток, 8 января. Более двух тысяч подписей собрали за кандидата в президенты Владимира Путина в Приморье за два дня.

Об этом рассказала представитель Приморской группы поддержки Путина Юлия Яковенко.

Как отметила Яковенко, сбор подписей идет уже два дня. Она рассказала, что в период новогодних праздников волонтеры прошли обучение и сейчас направлены в различные районы для сбора подписей. В крупных городах Приморья организованы пункты сбора подписей, которые работают с 11.00 до 19.00 по местному времени.

Такие центры созданы во Владивостоке, в Находке, Артеме и Уссурийске. Также подписи собирают в торговых центрах.

В пятницу сбор подписей в поддержку Путина стартовал в Хабаровске. Также работа сейчас идет в Москве, Томске, Омске, Севастополе, в других городах и регионах.

Напомним, Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.