В Приморье из-за снегопада и метели объявлено экстренное предупреждение

Владивосток, 8 января. Экстренное предупреждение объявлено по причине снегопада и сильного ветра, которые надвигаются на Приморье. Об этом в понедельник сообщило главное управление МЧС России по Приморскому краю.

Согласно данным ведомства, в понедельник вечером в Приморье ожидается сильнейший снегопад и метель.

Кроме того, МЧС предупреждает о гололедице и заносах на дорогах, а на побережье ожидается метель и порывы ветра до 23 метров в секунду.

На дорогах возможны дорожно-транспортные происшествия, также вероятны нарушения электроснабжения из-за падения деревьев на линии электропередач (ЛЭП).

Сотрудники МЧС по региону советуют жителям отказаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять транспортные средства на обочинах дорог и не препятствовать работе специальной техники.